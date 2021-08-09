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Александр Македонский потерпел поражение не в Индии, а в Сибири

Александр Македонский потерпел поражение не в Индии, а в Сибири

Томские ученые доказывают, что Александр Македонский потерпел поражение не в Индии, а в Сибири от русов.

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Sobering
Традиционных историков истинная история не заботит. Они не привыкли работать мозгами, а тырят друг у дружки "дохтурские" диссертации. Им звание нужно. А звание не получишь, если будешь копаться в фальшивой со средневековья мировой истории.
саша дмитренко
аффтар переплюнул укропов!!! с их строительством пирамид)))))))))))))))))))))))))))))

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