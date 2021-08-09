Сергей ЕТуризмАлександр Македонский потерпел поражение не в Индии, а в Сибири Томские ученые доказывают, что Александр Македонский потерпел поражение не в Индии, а в Сибири от русов.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSSoberingТрадиционных историков истинная история не заботит. Они не привыкли работать мозгами, а тырят друг у дружки "дохтурские" диссертации. Им звание нужно. А звание не получишь, если будешь копаться в фальшивой со средневековья мировой истории.саша дмитренкоаффтар переплюнул укропов!!! с их строительством пирамид)))))))))))))))))))))))))))))Комментировать
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