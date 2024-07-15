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Шумахер хатын-кызларны бүтән яратмавын игълан иткән

«Формула-1»нең элеккеге гонщигы Ральф Шумахер бер җенесле мөнәсәбәтләрдә булуын таныды. РБК язуынча, ул каминг-аут (кешенең җенси яки гендер азчылыкка керүен ачык һәм ирекле рәвештә тану процессы, яки мондый процесс нәтиҗәсе – ред.

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