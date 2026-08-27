Еврокомиссия: ЕС лишился преимущества из-за слабого импорта из РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на бизнес-форуме в Париже заявила о потере экономических преимуществ ЕС из-за прекращения поставок российских энергоносителей, изменения правил в мировой торговле и меньшего доступа к рынку Китая.
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