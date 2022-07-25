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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко опубликовала свою первую авторскую статью на сайте ФАН

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко опубликовала свою первую авторскую статью на сайте ФАН

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко написала свой первый материал для Федерального агентства новостей.

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