Гамзин из ЦСКА признан лучшим вратарем Кубка мэра Москвы

Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин получил приз как лучший вратарь Кубка мэра Москвы.Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин получил приз как лучший вратарь Кубка мэра Москвы.
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