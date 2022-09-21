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Стояние за кассой во время ограбления снизило риск получения травм для продавцов

Стояние за кассой во время ограбления снизило риск получения травм для продавцов

Pulp Fiction / Miramax Films, 1994 Психологи из Канады и США изучили видеозаписи нападений на 760 американских магазинов, чтобы понять, как от поведения продавца зависит риск получения им телесных повреждений во время ограбления.

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