Медведев заявил, что сам пишет тексты для своих соцсетей

Зампред Совбеза РФ встретился с авторами произведений о спецоперации Замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, создающими произведения о специальной военной операции, заявил, что сам пишет свои посты в социальных сетях, сообщает РИАМО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии