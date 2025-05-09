Медведев заявил, что сам пишет тексты для своих соцсетей

Зампред Совбеза РФ встретился с авторами произведений о спецоперации Замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, создающими произведения о специальной военной операции, заявил, что сам пишет свои посты в социальных сетях, сообщает РИАМО.