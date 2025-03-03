«Спартак» стал главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство у букмекеров. С октября коэффициент на титул москвичей упал с 20.00 до 3.10

Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство «Спартака». После победы над «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре москвичи укрепились в статусе второго фаворита на победу в Мир РПЛ после «Зенита» с коэффициентом 3.
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