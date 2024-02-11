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Приступая к строительству новой России

Приступая к строительству новой России

Приступая к строительству новой РоссииДиссидент, участник и создатель многих политических клубов времени Перестройки Вячеслав Игрунов вспоминал, с каким «идеологическим стержнем» младореформаторы приступали к строительству «новой России» в 1990-е годы:«Большая группа молодых реформаторов в 1989 году поехала в Чили перенимать опыт Пиночета, там были Найшуль, Чубайс, Львин, Васильев, Болдырев и многие другие.

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Комментарии
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Виктор Неизвестно
Вся эта мраз, до сих пор у власти и они являются
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13 час.
Авас Анекак
повесить всех незбешавших леберастов Кудрина и Ко
Ответить
10 час.
Александр Денисов
Только не надо забывать кто из этих уродов посадил в кресло Президента Вову.
Ответить
8 час.

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