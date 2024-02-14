Олег Артемьев: Роботизированные технологии становятся привычной частью повседневной жизни Москвы

Адаптация к роботизированным технологиям должна охватывать все сферы повседневности. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.
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