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The Eurasia Daily news agency

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Forecaster: the coming winter in Russia will be warm due to the phenomenon of El Nino

Forecaster: the coming winter in Russia will be warm due to the phenomenon of El Nino

There is a high probability that the coming winter in most regions of Russia will be abnormally warm and humid due to the influence of the climatic phenomenon El Nino.

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