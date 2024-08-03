В Рязани обновили экспозицию фотовыставки «Время выбрало нас»

Фотовыставка «Время выбрало нас», организованная в память о тех, кто погиб при исполнении воинского долга, демонстрируется в Гвардейском сквере по инициативе Комитета семей воинов Отечества, при поддержке Правительства Рязанской области, администрации города Рязани и общественников.