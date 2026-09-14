Ну как тут не вспомнить Папанова из «Бриллиантовой руки», который произнес бессмертную фразу «Как говорит шеф, если человек идиот, то это надолго»… Источник изображения: соцсети Иноагент Андрей Макаревич* публично обосрался, пардон муа, на Фэйсбуке**, потом попытался, опять же публично, наложенную кучку навоза облагородить при помощи бумажной розочки, но полная безграмотность в вопросах истории в сочетании с общей поверхностностью, присущей так называемой «советской интеллигенции и креативному классу», ту самую кучку не только не облагородила, а напротив, убедила разумную публику в том, что никакую навозную кучку, даже понатыкав в нее миллион алых роз, в клумбу не превратить – навозная куча всегда останется навозной.