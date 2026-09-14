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Если человек идиот, то это надолго

Если человек идиот, то это надолго

Ну как тут не вспомнить Папанова из «Бриллиантовой руки», который произнес бессмертную фразу «Как говорит шеф, если человек идиот, то это надолго»… Источник изображения: соцсети Иноагент Андрей Макаревич* публично обосрался, пардон муа, на Фэйсбуке**, потом попытался, опять же публично, наложенную кучку навоза облагородить при помощи бумажной розочки, но полная безграмотность в вопросах истории в сочетании с общей поверхностностью, присущей так называемой «советской интеллигенции и креативному классу», ту самую кучку не только не облагородила, а напротив, убедила разумную публику в том, что никакую навозную кучку, даже понатыкав в нее миллион алых роз, в клумбу не превратить – навозная куча всегда останется навозной.

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