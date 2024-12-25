Импорт промышленных товаров ограничат

Министерство промышленности и торговли России планирует в 2025 году расширить перечень товаров из недружественных стран, в отношении которых действуют повышенные ввозные пошлины, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.
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