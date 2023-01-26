Слова Нуланд о смягчении санкций вызывали раздражение, заявил Джабаров

Заявление представителя Госдепа США Виктории Нуланд об условиях смягчения антироссийских санкций вызывают «удивление и раздражение», заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров 26 января в своем Telegram-канале.
Заявление представителя Госдепа США Виктории Нуланд об условиях смягчения антироссийских санкций вызывают «удивление и раздражение», заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров 26 января в своем Telegram-канале.
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