Организация Pădurea Noаstră просит не спиливать сосну в парке "Валя Морилор"

Общественная организация Pădurea Noаstră обратилась в муниципальное предприятие „Ассоциация по управлению зелеными насаждениями” (Spații Verzi) по поводу находящейся в районе гранитной лестницы в парке "Валя Морилор" г.
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