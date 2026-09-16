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Газета.ру

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Sudan Tribune: в Судане при обвале золотой шахты погибли не менее 67 человек

Sudan Tribune: в Судане при обвале золотой шахты погибли не менее 67 человек

Не менее 67 человек погибли в результате обрушения золотого рудника «Аль-Зара» в суданской провинции Западный Кордофан.

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