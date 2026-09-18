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Царьград

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Депутат Бундестага: Армения пока не готова к вступлению в ЕС

Депутат Бундестага: Армения пока не готова к вступлению в ЕС

Армянская сторона достигла определенных успехов в приведении национальных норм в соответствие с требованиями Евросоюза, однако полная готовность республики к интеграции с ЕС в настоящее время не просматривается.

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