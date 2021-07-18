Welt: Число жертв катастрофического наводнения в Германии близко к 160

На западе ФРГ, где разлились притоки Рейна, продолжают находить новых погибших при потопе. Одновременно становится известно о все большем ущербе, нанесенном стихией транспортной инфраструктуре.
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