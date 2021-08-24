Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов из-за COVID

Власти Черногории на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса ужесточили условия въезда для иностранных гражданю С сегодняшнего дня для въезда в страну потребуется один из следующих документов: сертификат о вакцинации одной или обеими дозами (Черногория признает вакцинацию «Спутником V»); справка о перенесенном COVID-19 (должно пройти не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней с момента выдачи); отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа; отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не более чем за 48 часов.