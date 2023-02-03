Офицер Марочко обвинил ВСУ в расстреле 12 украинских военных, решивших сдаться в плен

По словам Андрея Марочко, военнослужащие вывесили белую ткань на опорном пунктеВоенный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли 12 сослуживцев, которые решили сдаться в плен.