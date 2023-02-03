Daily Storm

574 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Стурова
    Всё правильно! Он такой же преступления, как и другие!В Госдуме предлож...
  • Катя Иванова
    В стране столько много мужиков, которые шояются без дала, халявщик ов, тварей ползают по городу, почуму забирают хоро...В Госдуме предлож...
  • Адельбек Еримбетов
    Судили Артиста за убийство .После аварии Водитель Газели был живой в момент аварии  и умер в больнице после операции ...В Госдуме предлож...

Офицер Марочко обвинил ВСУ в расстреле 12 украинских военных, решивших сдаться в плен

Офицер Марочко обвинил ВСУ в расстреле 12 украинских военных, решивших сдаться в плен

По словам Андрея Марочко, военнослужащие вывесили белую ткань на опорном пунктеВоенный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли 12 сослуживцев, которые решили сдаться в плен.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх