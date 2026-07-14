Весь зарубежный трафик в РФ начал резко отваливаться Перестал работать сайт Samsung, Apple и Github без VPN.
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Весь зарубежный трафик в РФ начал резко отваливаться Перестал работать сайт Samsung, Apple и Github без VPN.
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