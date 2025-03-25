Жители омской Тары вновь остались без газа. Местные службы говорят, что он закончился - везти газ нужно из Омска, но когда это будет, неизвестно.
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Жители омской Тары вновь остались без газа. Местные службы говорят, что он закончился - везти газ нужно из Омска, но когда это будет, неизвестно.