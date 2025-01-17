Европейские институты отмечают, что в 2025 году в центре внимания Запада по прежнему будет находиться концепция все более далеко идущих санкций в отношении Минска и Москвы.
Взгляд в будущее: Белоруссия и Запад — диалог или санкции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Будут,потому что Белорусь и Россия почему-то боятся пустить Европе кровь,выпустить кишки негодяям.Это наша культура или бесконечная глупость?
Ответить
19 час.
Eduard
Врежте по Варщаве,Берлину и это европейское быдло разбежится.Это же кучка недостран,одно только название"Европа"!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии