Вылет и прибытие более десяти авиарейсов задержаны в Новом Уренгое и Салехарде

Массовые изменения в расписании самолетов произошли 24 июля на Ямале. Более десяти рейсов задержаны в аэропорту Нового Уренгоя, еще один — в Салехарде, следует из данных онлайн-табло ямальских воздушных гаваней.
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