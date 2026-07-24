Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Вылет и прибытие более десяти авиарейсов задержаны в Новом Уренгое и Салехарде

Вылет и прибытие более десяти авиарейсов задержаны в Новом Уренгое и Салехарде

Массовые изменения в расписании самолетов произошли 24 июля на Ямале. Более десяти рейсов задержаны в аэропорту Нового Уренгоя, еще один — в Салехарде, следует из данных онлайн-табло ямальских воздушных гаваней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии