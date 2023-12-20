«Как так? Не может быть!», – назван победитель шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

АС

Александра Соколова

Если вы ограниченны, то это не значит что все такие. У меня бабушка, например, предсказывала будущее для своей семьи. Я тоже могу видеть во сне своё будущее, вплоть до незнакомых лиц людей которых встречу. Конечно это шоу, но если ваш мозг органичен и менее развит, это не даёт вам права оскорблять кого-либо.