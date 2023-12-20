В финале мистического проекта канала ТНТ был выбран победитель среди сильнейших участников. Решение было принято на основе подсчета голосов, учитывая мнение экстрасенсов, зрителей и героев загадочных историй.
«Как так? Не может быть!», – назван победитель шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Комментарии
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ЮС
Юлия Смирнова
Вразумите людей, какие на х... Экстрасеесы, каменный век, есть только то, что вы видите, осиальное глюки мозга
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14 час.
Сергей Федотов
Эта дурь и вправду кому-то интересна? Это ж какого уровня интеллекта сии индивидуумы?
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11 час.
АС
Александра Соколова
Если вы ограниченны, то это не значит что все такие. У меня бабушка, например, предсказывала будущее для своей семьи. Я тоже могу видеть во сне своё будущее, вплоть до незнакомых лиц людей которых встречу. Конечно это шоу, но если ваш мозг органичен и менее развит, это не даёт вам права оскорблять кого-либо.
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7 час.
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