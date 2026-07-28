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Царьград

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Матвиенко объявила о признании труда женщин-кочевниц в России

Матвиенко объявила о признании труда женщин-кочевниц в России

С 1 сентября 2025 г. профессия "работник кочевого жилища" признана в России. Валентина Матвиенко подтвердила, что это обеспечивает пенсионные права женщин-кочевниц, усиливая поддержку трудящихся в условиях Крайнего Севера.

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