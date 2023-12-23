В МИД заявили о разоблачении фарса постановки в Буче

Источник РИА Новости в МИД: бездействие ОБСЕ разоблачило фарс постановки в Буче Своим молчанием и бездействием секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие международные организации буквально разоблачили фарс постановки в Буче, заявил источник РИА Новости в МИД России.