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Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками

Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками

Члены Компартии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) задержали поезд с американскими танками и написали на вагонах лозунг «Убийцы, убирайтесь домой!» Об этом пишет Pentapostagma, передает РИА Новости.

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