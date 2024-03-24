Греческие коммунисты остановили поезд с американскими танками

Члены Компартии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) задержали поезд с американскими танками и написали на вагонах лозунг «Убийцы, убирайтесь домой!» Об этом пишет Pentapostagma, передает РИА Новости.
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