Си Цзиньпин встретился с президентом Кении

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в Пекине встретился с президентом Кении Уильямом Руто, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.