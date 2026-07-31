"Завершить проект": Запад открыто признал планы по расчленению России

Дмитрий Бакланов

В официальных документах и публичных отчётах Хельсинкской комиссии нет формулировок о «расчленении России» как о цели или моральном императиве. Если где-то встречается такая фраза, то это почти всегда: Вольный перевод или интерпретация чьего‑то выступления (иногда даже не члена комиссии, а приглашённого эксперта).