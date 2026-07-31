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"Завершить проект": Запад открыто признал планы по расчленению России

"Завершить проект": Запад открыто признал планы по расчленению России

"Моральный и стратегический императив". Вот как Хельсинкская комиссия США высказалась о расчленении России на мелкие части.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
В официальных документах и публичных отчётах Хельсинкской комиссии нет формулировок о «расчленении России» как о цели или моральном императиве. Если где-то встречается такая фраза, то это почти всегда: Вольный перевод или интерпретация чьего‑то выступления (иногда даже не члена комиссии, а приглашённого эксперта).
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