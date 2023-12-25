МГМУ Сеченова: компоненты плазмы крови могут делать онкопрепараты неэффективными

Специалисты Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета Минздрава России выяснили, что невосприимчивость некоторых пациентов к таргетным препаратам при терапии рака может быть связана с влиянием компонентов плазмы крови.
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