Таджикистан намерен стать полностью «зеленой» страной к 2037 году

Полностью зеленой страной к 2037 году станет Таджикистан. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон, выступая на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), проходящей в Баку, сообщает 14 ноября пресс-служба главы государства.
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