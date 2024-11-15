Таджикистан намерен стать полностью «зеленой» страной к 2037 году

Полностью зеленой страной к 2037 году станет Таджикистан. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон, выступая на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), проходящей в Баку, сообщает 14 ноября пресс-служба главы государства.