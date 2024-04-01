На Камчатке готовят эксперимент по использованию браконьерских уловов

На заседании камчатского законодательного собрания поднимался вопрос о возможности направления изъятой или конфискованной лососевой рыбы в приюты для бездомных животных и хозяйства, занимающиеся разведением ездовых собак.
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