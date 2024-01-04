Беспокойство о ситуации на Ближнем Востоке вновь подтолкнуло цены на нефть вверх Татьяна АрестоваЦены на нефть выросли 4 января, добавив к твердым приростам в предыдущем сеансе из-за продолжающихся опасений по поводу снабжения из Ближнего Востока после нарушений на поле в Ливии и усиления напряженности вокруг войны Израиль-Газа.