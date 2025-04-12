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Царьград

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Швейцария ищет гарантии: инвестиции в США под вопросом из-за пошлин

Швейцария ищет гарантии: инвестиции в США под вопросом из-за пошлин

Швейцарские компании ищут гарантии для инвестиций в США из-за новых пошлин. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила необходимость согласования выгодного решения.

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