КЧС: в результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома

В результате землетрясения в Таджикистане полностью разрушены 94 дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.