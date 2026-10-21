Британское правительство одобрило разработку месторождения Jackdaw у берегов Шотландии. «Я согласилась с тем, что регулирующий орган может выдать разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw», — отметила министр энергетики и углеродной нейтральности Миатта Фанбулле.