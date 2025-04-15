Европа стремится к финансовой независимости от США и Китая

Взять в свои руки. Старый Свет теряет доверие к своему заокеанскому партнеру. Глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что вместо обсуждения событий по ту сторону Атлантики необходимо "восстанавливать независимость, которой нам сейчас не хватает".