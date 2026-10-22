Продюсер Сергей Дворцов призвал певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин. — Прим. ред.) на коленях извиниться перед ветеранами Великой Отечественной войны из-за образа в новом клипе.
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