Татьяна Брухунова высказалась по поводу сравнения с Кейт Миддлтон

Супруга Юмориста Евгения Петросяна призналась, что любит экспериментировать с образами. Фото: из открытых источников 34-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова старается удивлять поклонниками своими разнообразными образами.
Супруга Юмориста Евгения Петросяна призналась, что любит экспериментировать с образами. Фото: из открытых источников 34-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова старается удивлять поклонниками своими разнообразными образами.
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