Dooralei

521 подписчик

Татьяна Брухунова высказалась по поводу сравнения с Кейт Миддлтон

Татьяна Брухунова высказалась по поводу сравнения с Кейт Миддлтон

Супруга Юмориста Евгения Петросяна призналась, что любит экспериментировать с образами. Фото: из открытых источников 34-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова старается удивлять поклонниками своими разнообразными образами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх