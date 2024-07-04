Катись, рыбка большая и маленькая! РЖД не виноваты в дороговизне морепродуктов — логистика забирает меньше 10% стоимости

С начала года по железным дорогам в регионы России отправили на 8% больше морепродуктов, чем в 2023. Дальневосточная рыба и другие морепродукты уверенно катятся не только в богатую Москву, но и на Урал, в Сибирь и центральную Россию.
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