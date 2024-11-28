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Рябков предупредил о рисках передачи Киеву ядерного оружия

Рябков предупредил о рисках передачи Киеву ядерного оружия

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ заявил о серьезных рисках передача ядерного оружия Киеву.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что передача ядерного оружия Киеву может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

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