Рябков предупредил о рисках передачи Киеву ядерного оружия

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ заявил о серьезных рисках передача ядерного оружия Киеву.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что передача ядерного оружия Киеву может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.