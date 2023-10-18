В школе №18 в Братске создали первую мультимедийную лабораторию

Торжественное открытие центра развития компетенций «Мультилаб Эн+» состоялось сегодня в школе №18. В специальной комнате установлено: дорогостоящий комплект цифрового оборудования для занятий робототехникой, электроникой, 3D-моделированием, программированием, ИКТ-технологиями, фото- и видеосъемкой, обработкой видео.
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