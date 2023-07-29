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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Самые жуткие приметы, связанные с воронами, каркающими в окно и на крыше

Самые жуткие приметы, связанные с воронами, каркающими в окно и на крыше

Самые жуткие приметы, связанные с воронами, каркающими в окно и на крыше Ксения КсеновскаяС давних времен люди стремились замечать и анализировать все, что происходит в их окружении, и сопоставлять с происходящими событиями в их собственной жизни.

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