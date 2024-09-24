«Куда тебе царь! Это сам Потемкин…»Многим знакома эта цитата из гоголевской «Ночи перед Рождеством». Она, пусть и в шуточной форме, но достаточно емко отражает отношение к Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому, ближайшему сподвижнику Екатерины Великой, его место и роль в отечественной истории.