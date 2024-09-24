НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

142 подписчика

«Куда тебе царь! Это сам Потемкин…»

«Куда тебе царь! Это сам Потемкин…»

«Куда тебе царь! Это сам Потемкин…»Многим знакома эта цитата из гоголевской «Ночи перед Рождеством». Она, пусть и в шуточной форме, но достаточно емко отражает отношение к Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому, ближайшему сподвижнику Екатерины Великой, его место и роль в отечественной истории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх