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Фетисов о внедрении Fan ID в хоккее: «Это не ко мне. Но в наше время возможно все! Я не хожу на футбол и хоккей, к сожалению»

Фетисов о внедрении Fan ID в хоккее: «Это не ко мне. Но в наше время возможно все! Я не хожу на футбол и хоккей, к сожалению»

Сегодня министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что система Fan ID в ближайшем будущем может появиться не только в футболе и в других видах спорта.

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