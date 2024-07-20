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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Урал» примет «Шинник» во 2-м туре Первой лиги. В 4 из 5 последних очных матчей сыграл тотал меньше 2,5 голов

«Урал» примет «Шинник» во втором туре Первой лиги. «Урал» – явный фаворит встречи за 1.58. На победу «Шинника» можно поставить за 7.

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