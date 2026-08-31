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Регионы России

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Жилой дом на севере Непала выстоял в разрушительном наводнении благодаря железобетонному каркасу

Жилой дом на севере Непала выстоял в разрушительном наводнении благодаря железобетонному каркасу

Жилой дом на севере Непала, в котором укрылась семья во время сильнейшего наводнения на реке Бхоте-Коси, выдержал поток воды благодаря железобетонному каркасу и удачному расположению в стороне от основного русла потока.

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