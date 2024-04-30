Специалисты из ЯНАО спасли от затопления тюменскую деревню Осеево

Деревне Осеево в Тюменской области угрожало затопление из-за прорвавшейся дамбы. На место происшествия оперативно прибыл сводный отряд ямальских спасателей, который смог предотвратить приход воды в населенный пункт.
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